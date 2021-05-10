Басков Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБасков Виктор Иванович

Басков Виктор Иванович

avatar

Место рождения

Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область

Дата рождения

30.12.1943

Дата смерти

10.05.2021

Пол

Мужской

Отец

1918 г.р.

Мать

1920 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1943

Отец: Басков Иван Михайлович

Мать: Баскова (Панова) Мария Васильевна

Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Полковник военно-морской авиации. Штурман полка.
Место жительства
Неизвестно
Остров, Островский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.04.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.05.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
10.05.2021
Остров, Островский муниципальный район, Псковская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.