Харлов Игнат Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.05.1904
Дата смерти?.01.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1904
Рождение ребёнка
23.08.1939
Мать ребёнка: Харлова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
04.10.1940
Сын: Харлов Дмитрий Игнатьевич
Мать ребёнка: Харлова Дарья Ивановна
Смерть
?.01.1944
д. Ворошилы, Гордокский район, Витебская обл.
Рождение ребёнка
07.08.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Харлова Дарья Ивановна