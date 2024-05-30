Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиПосле 1930
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1907
Рождение ребёнка
1910
Сын: Марусин Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Марусин Дмитрий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Марусина Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Марусин Дмитрий Афанасьевич
Раскулачивание
1930
Книга Памяти Орловщины, т. 4
Реабилитация осужденного
1998
Смерть
После 1930