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Мария Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

После 1930

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1907

Муж: Марусин Дмитрий Афанасьевич

Коровье Болото, Кромской муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Марусин Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Марусин Дмитрий Афанасьевич

Коровье Болото, Кромской муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Марусина Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Марусин Дмитрий Афанасьевич

Коровье Болото, Кромской муниципальный район, Орловская область
Раскулачивание
1930
Коровье Болото, Кромской муниципальный район, Орловская область
Книга Памяти Орловщины, т. 4
Реабилитация осужденного
1998
Смерть
После 1930

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