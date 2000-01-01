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Пукенис Матвей Казимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

07.11.1913

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Пукенис Казимир

Мать: Пукенис Анна

Рождение ребёнка
15.10.1873

Дочь: Агата Матвеевна

Мать ребёнка: Пукенис Барбара Устиновна

Рождение ребёнка
1875

Сын: Пукенис Казимир Матвеевич

Мать ребёнка: Пукенис Барбара Устиновна

дер. М.Оникшты
Рождение ребёнка
06.11.1877

Дочь: Саломея Матвеевна

Мать ребёнка: Пукенис Барбара Устиновна

д. Еглекальни Оникштынской волости
Рождение ребёнка
25.04.1879

Сын: Пукенис Юрий Матвеевич

Мать ребёнка: Пукенис Барбара Устиновна

Местечко Оникшты
Рождение ребёнка
12.12.1883

Сын: Пукенис Станислав Матвеевич

Мать ребёнка: Пукенис Барбара Устиновна

д. Еглекальни Оникштынской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пукенис Барбара Устиновна

Оникштынская приходская церковь
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Розалия Матвеевна

Мать ребёнка: Пукенис Каролина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульяна Матвеевна

Мать ребёнка: Пукенис Каролина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пукенис Устин Матвеевич

Мать ребёнка: Пукенис Барбара Устиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пукенис Петр Матвеевич

Мать ребёнка: Пукенис Барбара Устиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Уршуля Матвеевна

Мать ребёнка: Пукенис Барбара Устиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Матвеевна

Мать ребёнка: Пукенис Барбара Устиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пукенис Каролина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пукенис Иосиф Матвеевич

Мать ребёнка: Пукенис Каролина

Смерть
07.11.1913
Заречная
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Оникштынское кладбище
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