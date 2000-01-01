Пукенис Матвей Казимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смерти07.11.1913
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Пукенис Казимир
Мать: Пукенис Анна
Рождение ребёнка
15.10.1873
Дочь: Агата Матвеевна
Мать ребёнка: Пукенис Барбара Устиновна
Рождение ребёнка
1875
Сын: Пукенис Казимир Матвеевич
Мать ребёнка: Пукенис Барбара Устиновна
дер. М.Оникшты
Рождение ребёнка
06.11.1877
Дочь: Саломея Матвеевна
Мать ребёнка: Пукенис Барбара Устиновна
д. Еглекальни Оникштынской волости
Рождение ребёнка
25.04.1879
Мать ребёнка: Пукенис Барбара Устиновна
Местечко Оникшты
Рождение ребёнка
12.12.1883
Сын: Пукенис Станислав Матвеевич
Мать ребёнка: Пукенис Барбара Устиновна
д. Еглекальни Оникштынской волости
Бракосочетание
Неизвестно
Оникштынская приходская церковь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Розалия Матвеевна
Мать ребёнка: Пукенис Каролина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульяна Матвеевна
Мать ребёнка: Пукенис Каролина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пукенис Барбара Устиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пукенис Барбара Устиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Уршуля Матвеевна
Мать ребёнка: Пукенис Барбара Устиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Матвеевна
Мать ребёнка: Пукенис Барбара Устиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пукенис Каролина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пукенис Каролина
Смерть
07.11.1913
Заречная
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Оникштынское кладбище