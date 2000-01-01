Бунакова (Нецветаева) Маланья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1724
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1756
Сын: Бунаков Евдоким
Отец ребёнка: Бунаков Яков
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Анисья
Отец ребёнка: Бунаков Яков
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Бунаков Яков
Рождение ребёнка
1761
Сын: Бунаков Егор
Отец ребёнка: Бунаков Яков
Рождение ребёнка
1766
Сын: Бунаков Ларион
Отец ребёнка: Бунаков Яков
Рождение ребёнка
1773
Сын: Бунаков Иван
Отец ребёнка: Бунаков Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бунаков Яков
Смерть
Неизвестно