Бунакова (Нецветаева) Маланья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бунакова (Нецветаева) Маланья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1724

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1741 г.р.

Дети

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1756

Сын: Бунаков Евдоким

Отец ребёнка: Бунаков Яков

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Анисья

Отец ребёнка: Бунаков Яков

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Бунаков Яков

Рождение ребёнка
1761

Сын: Бунаков Егор

Отец ребёнка: Бунаков Яков

Рождение ребёнка
1766

Сын: Бунаков Ларион

Отец ребёнка: Бунаков Яков

Рождение ребёнка
1773

Сын: Бунаков Иван

Отец ребёнка: Бунаков Яков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бунаков Яков

Смерть
Неизвестно
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