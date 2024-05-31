Милантьев Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМилантьев Илья

Милантьев Илья

avatar

Место рождения

Борисово, Дмитровский, Московская область

Дата рождения

28.07.1903

Дата смерти

?.04.1942

Пол

Мужской

Отец

1872 г.р.

Мать

Около 1879 г.р.

Жена

1907 г.р.

Дети

Около 1937 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1903

Отец: Милантьев/Нилантьев/Максимов Пётр Нилантьев/Максимов/

Мать: Милантьева/Максимова (Барышникова) Анна

Борисово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Милантьева (Абросимова) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Милантьева (Абросимова) Мария Михайловна

Бракосочетание
04.10.1928

Жена: Милантьева (Абросимова) Мария Михайловна

Митькино, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1937

Дочь: Сергеева (Милантьева) Людмила

Мать ребёнка: Милантьева (Абросимова) Мария Михайловна

Смерть
?.04.1942

Мы используем куки для улучшения работы сайта.