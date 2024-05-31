Милантьев Илья
Место рождения
Дата рождения28.07.1903
Дата смерти?.04.1942
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1903
Отец: Милантьев/Нилантьев/Максимов Пётр Нилантьев/Максимов/
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Милантьева (Абросимова) Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Милантьева (Абросимова) Мария Михайловна
Бракосочетание
04.10.1928
Митькино, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1937
Дочь: Сергеева (Милантьева) Людмила
Мать ребёнка: Милантьева (Абросимова) Мария Михайловна
Смерть
?.04.1942