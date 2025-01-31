Гайсин Хисамутдин 1882 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гайсин Хисамутдин

Место рождения

Новокнязево, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

1914 г.р.
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Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Новокнязево, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1914

Сын: Гайсин Зайнетдин Хисамутдинович

Мать ребёнка: Балбика

Новокнязево, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.08.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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