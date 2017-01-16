Фролова (Спесивцева) Любовь Дмитриевна
Место рожденияСовхоз 2-я пятилетка, Лискинский район, Воронежская область
Дата рождения05.01.1942
Дата смерти16.01.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1942
Совхоз 2-я пятилетка, Лискинский район, Воронежская область
Бракосочетание
05.01.1966
Рождение ребёнка
18.12.1966
Сын: Фролов Вячеслав Александрович
Отец ребёнка: Фролов Александр Николаевич
Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
10.02.1972
Дочь: Сусикова Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Фролов Александр Николаевич
г. Балашов Саратовская область
Смерть
16.01.2017