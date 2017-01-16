Фролова (Спесивцева) Любовь Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова (Спесивцева) Любовь Дмитриевна

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Место рождения

Совхоз 2-я пятилетка, Лискинский район, Воронежская область

Дата рождения

05.01.1942

Дата смерти

16.01.2017

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1942

Отец: Спесивцев Дмитрий Тихонович

Мать: Спесивцева Ольга Никифоровна

Совхоз 2-я пятилетка, Лискинский район, Воронежская область
Бракосочетание
05.01.1966

Муж: Фролов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
18.12.1966

Сын: Фролов Вячеслав Александрович

Отец ребёнка: Фролов Александр Николаевич

Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
10.02.1972

Дочь: Сусикова Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Фролов Александр Николаевич

г. Балашов Саратовская область
Смерть
16.01.2017
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