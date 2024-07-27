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Демиденок Василий Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

1960

Пол

Мужской

Добавил:

ЗЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Демиденок Степан

Мать: Демиденок (Жук) Кристина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степуленок (Демиденок) Елена Васильевна

Мать ребёнка: Демиденок Маланья Викентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Демиденок Маланья Викентьевна

Рождение ребёнка
15.02.1915

Сын: Демиденок Николай Васильевич

Мать ребёнка: Демиденок Маланья Викентьевна

Рождение ребёнка
22.04.1921

Сын: Демиденок Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Демиденок Маланья Викентьевна

Рождение ребёнка
1927

Сын: Демиденок Константин Васильевич

Мать ребёнка: Демиденок Маланья Викентьевна

Рождение ребёнка
02.02.1931

Сын: Демиденок Анисифор Васильевич

Мать ребёнка: Демиденок Маланья Викентьевна

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Демиденок Зинаида Васильевна

Мать ребёнка: Демиденок Маланья Викентьевна

Смерть
1960
Похороны
Неизвестно
Томки, Миорский район, Витебская область

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