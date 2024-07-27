Демиденок Василий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смерти1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Демиденок Степан
Мать: Демиденок (Жук) Кристина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степуленок (Демиденок) Елена Васильевна
Мать ребёнка: Демиденок Маланья Викентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.02.1915
Сын: Демиденок Николай Васильевич
Мать ребёнка: Демиденок Маланья Викентьевна
Рождение ребёнка
22.04.1921
Сын: Демиденок Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Демиденок Маланья Викентьевна
Рождение ребёнка
1927
Сын: Демиденок Константин Васильевич
Мать ребёнка: Демиденок Маланья Викентьевна
Рождение ребёнка
02.02.1931
Сын: Демиденок Анисифор Васильевич
Мать ребёнка: Демиденок Маланья Викентьевна
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Демиденок Зинаида Васильевна
Мать ребёнка: Демиденок Маланья Викентьевна
Смерть
1960
Похороны
Неизвестно
Томки, Миорский район, Витебская область