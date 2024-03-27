Даутов Гильмурахман
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти1981
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Даутов Лутфурахман
Мать: Даутова Шафига
Рождение ребёнка
1925
Сын: Даутов Рашит
Мать ребёнка: Даутова Хатира
д. Слак Альшеевского района БАССР
Рождение ребёнка
20.03.1928
Дочь: Нигматзянова Мадина
Мать ребёнка: Даутова Хатира
Рождение ребёнка
20.03.1932
Сын: Даутов Анвар Гильмурахманович
Мать ребёнка: Даутова Хатира
Нур, альшеевского района
Рождение ребёнка
01.01.1937
Сын: Даутов Зуфар
Мать ребёнка: Даутова Хатира
Слак
Смерть
1981