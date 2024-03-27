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Даутов Гильмурахман

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

1981

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Даутов Лутфурахман

Мать: Даутова Шафига

Рождение ребёнка
1925

Сын: Даутов Рашит

Мать ребёнка: Даутова Хатира

д. Слак Альшеевского района БАССР
Рождение ребёнка
20.03.1928

Дочь: Нигматзянова Мадина

Мать ребёнка: Даутова Хатира

Рождение ребёнка
20.03.1932

Сын: Даутов Анвар Гильмурахманович

Мать ребёнка: Даутова Хатира

Нур, альшеевского района
Рождение ребёнка
01.01.1937

Сын: Даутов Зуфар

Мать ребёнка: Даутова Хатира

Слак
Смерть
1981
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