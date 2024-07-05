Olkin Karnovsky Sara Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Olkin Karnovsky Sara

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1903 г.р.
1908 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Karnovsky Efraiim Fishel

Рождение ребёнка
1903

Сын: Karnovsky Lolek Eliezer

Мать ребёнка: Karnovsky Efraiim Fishel

Рождение ребёнка
13.04.1908

Сын: Karni Bolek

Мать ребёнка: Karnovsky Efraiim Fishel

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