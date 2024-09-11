Софья Исакова 1753 — найти родственников по фамилии на Familio
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Софья Исакова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1756 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Лаврентьев

Рождение ребёнка
1778 ст.

Сын: Яким Петров

Отец ребёнка: Петр Лаврентьев

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1785 ст.

Дочь: Ефимия Петрова

Отец ребёнка: Петр Лаврентьев

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1787 ст.

Дочь: Матрона Петрова

Отец ребёнка: Петр Лаврентьев

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1788 ст.

Сын: Яков Петров

Отец ребёнка: Петр Лаврентьев

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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