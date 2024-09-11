Софья Исакова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Лаврентьев
Рождение ребёнка
1778 ст.
Сын: Яким Петров
Отец ребёнка: Петр Лаврентьев
Рождение ребёнка
1785 ст.
Дочь: Ефимия Петрова
Отец ребёнка: Петр Лаврентьев
Рождение ребёнка
1787 ст.
Дочь: Матрона Петрова
Отец ребёнка: Петр Лаврентьев
Рождение ребёнка
1788 ст.
Сын: Яков Петров
Отец ребёнка: Петр Лаврентьев
Смерть
Неизвестно