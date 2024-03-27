Тажеров Фазулла
Место рожденияс.Старый Мочалей Горьковской обл.
Дата рождения16.04.1913
Дата смерти1990
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1913
Отец: Тажиров Зиннатулла
Мать: Хадичя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Тажеров Фазулла красноармеец В архив Дата рождения __.__.1913 Место рождения Горьковская обл., Краснооктябрьский р-н, д. Старые Мечали Дата и место призыва 12.04.1943 Краснооктябрьский РВК, Горьк... Показать все
Рождение ребёнка
04.12.1952
Рождение ребёнка
24.10.1955
Рождение ребёнка
06.02.1960
Рождение ребёнка
06.08.1962
Смерть
1990