Тажеров Фазулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТажеров Фазулла

Тажеров Фазулла

Место рождения

с.Старый Мочалей Горьковской обл.

Дата рождения

16.04.1913

Дата смерти

1990

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1913

Отец: Тажиров Зиннатулла

Мать: Хадичя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Салахетдинова) Рукия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Салахетдинова) Рукия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Салахетдинова) Рукия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Салахетдинова) Рукия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Салахетдинова) Рукия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Салахетдинова) Рукия

Военная служба
Неизвестно
Тажеров Фазулла красноармеец В архив Дата рождения __.__.1913 Место рождения Горьковская обл., Краснооктябрьский р-н, д. Старые Мечали Дата и место призыва 12.04.1943 Краснооктябрьский РВК, Горьк... Показать все
Рождение ребёнка
04.12.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Салахетдинова) Рукия

Рождение ребёнка
24.10.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Салахетдинова) Рукия

Рождение ребёнка
06.02.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Салахетдинова) Рукия

Рождение ребёнка
06.08.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Салахетдинова) Рукия

Смерть
1990

Мы используем куки для улучшения работы сайта.