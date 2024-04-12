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Тамбовцев Петр Маркович

Место рождения

Малое Приютное, Петуховский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1859

Дата смерти

1897

Пол

Мужской

Отец

1829 г.р.

Мать

1827 г.р.

Жена

1859 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Тамбовцев Марк Силантьев

Мать: Тамбовцева Евдокия Савельевна

Малое Приютное, Петуховский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Абрамова (тамбовцева) Ульяна Петровна

Мать ребёнка: Тамбовцева Анна Андреевна

Большое Приютное, Петуховский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Тамбовцев Стефан Петров

Мать ребёнка: Тамбовцева Анна Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1885

Дочь: Конева (тамбовцева-Анисимова) Олимпиада Петровна

Мать ребёнка: Тамбовцева Анна Андреевна

Большое Приютное, Петуховский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1887

Дочь: Вера Петровна

Мать ребёнка: Тамбовцева Анна Андреевна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Тамбовцев Федор Петрович

Мать ребёнка: Тамбовцева Анна Андреевна

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Черемисина (тамбовцева) Устинья Петровна

Мать ребёнка: Тамбовцева Анна Андреевна

Большое Приютное, Петуховский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Кузнецова (тамбовцева) Лукерья Петрова

Мать ребёнка: Тамбовцева Анна Андреевна

Большое Приютное, Петуховский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Тамбовцев Петр Петров

Мать ребёнка: Тамбовцева Анна Андреевна

Бракосочетание
1897

Жена: Тамбовцева Анна Андреевна

Смерть
1897
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