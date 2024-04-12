Тамбовцев Петр Маркович
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смерти1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Абрамова (тамбовцева) Ульяна Петровна
Мать ребёнка: Тамбовцева Анна Андреевна
Рождение ребёнка
1881
Мать ребёнка: Тамбовцева Анна Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1885
Дочь: Конева (тамбовцева-Анисимова) Олимпиада Петровна
Мать ребёнка: Тамбовцева Анна Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1887
Дочь: Вера Петровна
Мать ребёнка: Тамбовцева Анна Андреевна
Рождение ребёнка
1889
Мать ребёнка: Тамбовцева Анна Андреевна
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Черемисина (тамбовцева) Устинья Петровна
Мать ребёнка: Тамбовцева Анна Андреевна
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Кузнецова (тамбовцева) Лукерья Петрова
Мать ребёнка: Тамбовцева Анна Андреевна
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: Тамбовцева Анна Андреевна
Бракосочетание
1897
Смерть
1897