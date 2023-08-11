Шаламова Елисавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаламова Елисавета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1789 г.р.

Дети

Добавил:

БШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаламов Яков Михайлов

Рождение ребёнка
27.10.1811

Сын: Шаламов Иван Яковлев

Отец ребёнка: Шаламов Яков Михайлов

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Шаламова Мавра Яковлева

Отец ребёнка: Шаламов Яков Михайлов

Рождение ребёнка
1817

Сын: Шаламов Фёдор Яковлев

Отец ребёнка: Шаламов Яков Михайлов

Смерть
Неизвестно

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