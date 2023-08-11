Шаламова Елисавета
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.10.1811
Сын: Шаламов Иван Яковлев
Отец ребёнка: Шаламов Яков Михайлов
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Шаламова Мавра Яковлева
Отец ребёнка: Шаламов Яков Михайлов
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Шаламов Яков Михайлов
Смерть
Неизвестно