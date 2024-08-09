Панкова (Громова) Лидия Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панкова (Громова) Лидия Иосифовна

Место рождения

Кадышевка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Громов Иосиф Алексеевич

Мать: Громова (Бессонова Или Степанова) Варвара Павловна

Кадышевка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панков Александр Георгиевич

Отец ребёнка: Панков Георгий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семенова (Панкова) Наталья Георгиевна

Отец ребёнка: Панков Георгий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панкова Лариса Георгиевна

Отец ребёнка: Панков Георгий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панков Георгий Васильевич

Смерть
Неизвестно

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