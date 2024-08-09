Панкова (Громова) Лидия Иосифовна
Место рождения
Дата рождения1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панков Александр Георгиевич
Отец ребёнка: Панков Георгий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семенова (Панкова) Наталья Георгиевна
Отец ребёнка: Панков Георгий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панкова Лариса Георгиевна
Отец ребёнка: Панков Георгий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно