Фильберт Лидия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фильберт Лидия Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1932 г.р.
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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.12.1932

Дочь: Фильберт Лидия Кондратьевна

Отец ребёнка: Фильберт Кондрат Кондратьевич

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фильберт Кондрат Кондратьевич

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фильберт Кондрат Кондратьевич

Работа или профессия
Неизвестно
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