Фильберт Лидия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.12.1932
Дочь: Фильберт Лидия Кондратьевна
Отец ребёнка: Фильберт Кондрат Кондратьевич
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фильберт Кондрат Кондратьевич
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фильберт Кондрат Кондратьевич
Работа или профессия
Неизвестно