Татьяна Емельянова
Место рожденияСамарская губерния, Российская империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баранов Степан Ильин
Отец ребёнка: Баранов Илья Иванов
Самарская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно