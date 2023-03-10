Чесноков Виктор Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1957
Дата смерти2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1957
Рождение ребёнка
26.06.1980
Дочь: Газизьянова Ирина Викторовна
Мать ребёнка: Чеснокова Татьяна Геннадьевна
Рождение ребёнка
02.12.1982
Сын: Чесноков Дмитрий Викторович
Мать ребёнка: Чеснокова Татьяна Геннадьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2004
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Убийство