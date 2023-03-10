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Чесноков Виктор Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1957

Дата смерти

2004

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1957

Отец: Чесноков Григорий Васильевич

Мать: Чеснокова Анна Александровна

Рождение ребёнка
26.06.1980

Дочь: Газизьянова Ирина Викторовна

Мать ребёнка: Чеснокова Татьяна Геннадьевна

Рождение ребёнка
02.12.1982

Сын: Чесноков Дмитрий Викторович

Мать ребёнка: Чеснокова Татьяна Геннадьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чеснокова Татьяна Геннадьевна

Смерть
2004
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Убийство
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