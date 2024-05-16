Ермаков Василий Мартинович Около 1869 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ермаков Василий Мартинович

Место рождения

Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: не указан

Мать: Ермакова Матрена Степановна

Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермакова Иулиана Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: Ермакова Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Ермакова Иулиана Григорьевна

Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Ермаков Семен Васильевич

Мать ребёнка: Ермакова Иулиана Григорьевна

Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Ермаков Артемий Васильевич

Мать ребёнка: Ермакова Иулиана Григорьевна

Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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