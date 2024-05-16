Ермаков Василий Мартинович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: Ермакова Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Ермакова Иулиана Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1892
Мать ребёнка: Ермакова Иулиана Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1894
Сын: Ермаков Артемий Васильевич
Мать ребёнка: Ермакова Иулиана Григорьевна
Смерть
Неизвестно