Заозерная (Васильева) Марина Гавриловна
Место рождения
Дата рождения04.03.1903 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1903 ст.
Крещение
09.03.1903 ст.
Восприемники: Иван Кондратович Яценко и крестьянская жена Екатерина Фоминична Васильева.
Бракосочетание
15.07.1922
Запись №94 о бракосочетании от 15 июля 1922г в с. Верх-Чик хлебопашца Заозерного Порфирия Захаровича (19 лет) и домохозяйки Васильевой Марины Гавриловны (20 лет).
Смерть
Неизвестно