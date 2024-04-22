Заозерная (Васильева) Марина Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заозерная (Васильева) Марина Гавриловна

Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

04.03.1903 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1903 ст.

Отец: Васильев Гаврила Маркелович

Мать: Васильева Татьяна Никифоровна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение
09.03.1903 ст.
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемники: Иван Кондратович Яценко и крестьянская жена Екатерина Фоминична Васильева.
Бракосочетание
15.07.1922

Муж: Заозерный Порфирий Захарович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись №94 о бракосочетании от 15 июля 1922г в с. Верх-Чик хлебопашца Заозерного Порфирия Захаровича (19 лет) и домохозяйки Васильевой Марины Гавриловны (20 лет).
Смерть
Неизвестно
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