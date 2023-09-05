Dyachenko Elena Igorevna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Dyachenko Elena Igorevna

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.12.1978

Пол

Женский

Отец

1953 г.р.

Мать

1954 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
2010 г.р.

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1978

Отец: Pavula Igor Vasilievich

Мать: Pavula Olga Trudovna

Рождение ребёнка
20.05.2004

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Dyachenko Grigory Alexandrovich

Рождение ребёнка
10.08.2010

Дочь: Dyachenko Taisia Grigorievna

Отец ребёнка: Dyachenko Grigory Alexandrovich

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