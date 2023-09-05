Dyachenko Elena Igorevna
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.12.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1978
Отец: Pavula Igor Vasilievich
Мать: Pavula Olga Trudovna
Рождение ребёнка
20.05.2004
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Dyachenko Grigory Alexandrovich
Рождение ребёнка
10.08.2010
Дочь: Dyachenko Taisia Grigorievna
Отец ребёнка: Dyachenko Grigory Alexandrovich