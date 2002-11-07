Килякова Евдокия Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1929
Сын: Киляков Виталий
Отец ребёнка: Киляков Игнатий Алексеевич
Рождение ребёнка
03.11.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Киляков Игнатий Алексеевич
Рождение ребёнка
1939
Сын: Киляков Иван
Отец ребёнка: Киляков Игнатий Алексеевич
Рождение ребёнка
02.05.1941
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Киляков Игнатий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара
Отец ребёнка: Киляков Игнатий Алексеевич
Смерть
Неизвестно