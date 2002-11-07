Килякова Евдокия Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Килякова Евдокия Кузьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1929 г.р.
Скрыто настройками приватности
1939 г.р.
1941 г.р.

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Сын: Киляков Виталий

Отец ребёнка: Киляков Игнатий Алексеевич

Рождение ребёнка
03.11.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Киляков Игнатий Алексеевич

Рождение ребёнка
1939

Сын: Киляков Иван

Отец ребёнка: Киляков Игнатий Алексеевич

Рождение ребёнка
02.05.1941

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Киляков Игнатий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара

Отец ребёнка: Киляков Игнатий Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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