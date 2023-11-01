Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пыжев Ермол Иванович

Рождение ребёнка
1816

Дочь: (Пыжева) Вера Ермоловна

Отец ребёнка: Пыжев Ермол Иванович

Рождение ребёнка
1818

Сын: Пыжев Ион Ермолович

Отец ребёнка: Пыжев Ермол Иванович

Рождение ребёнка
1821

Дочь: (Пыжев) Прасковия Ермоловна

Отец ребёнка: Пыжев Ермол Иванович

Рождение ребёнка
1825

Дочь: (Пыжева) Мария Ермоловна

Отец ребёнка: Пыжев Ермол Иванович

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