Ксения
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пыжев Ермол Иванович
Рождение ребёнка
1816
Дочь: (Пыжева) Вера Ермоловна
Отец ребёнка: Пыжев Ермол Иванович
Рождение ребёнка
1818
Сын: Пыжев Ион Ермолович
Отец ребёнка: Пыжев Ермол Иванович
Рождение ребёнка
1821
Дочь: (Пыжев) Прасковия Ермоловна
Отец ребёнка: Пыжев Ермол Иванович
Рождение ребёнка
1825
Дочь: (Пыжева) Мария Ермоловна
Отец ребёнка: Пыжев Ермол Иванович