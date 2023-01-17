Евдокия Тарасовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.05.1742
Сын: Федор Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Терентьевич
Рождение ребёнка
27.09.1743
Сын: Федор Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Терентьевич
Рождение ребёнка
11.07.1745
Сын: Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Терентьевич
Рождение ребёнка
1746
Сын: Мефодий Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Терентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Терентьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно