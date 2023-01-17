Евдокия Тарасовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Тарасовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1724 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.05.1742

Сын: Федор Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Терентьевич

Большое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.09.1743

Сын: Федор Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Терентьевич

Большое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.07.1745

Сын: Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Терентьевич

Большое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Мефодий Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Терентьевич

Большое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Терентьевич

Место жительства
Неизвестно
Большое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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