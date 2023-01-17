Оленичева Елизовета Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оленичева Елизовета Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.08.1927

Дочь: Денисова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Оленичев Василий Павлович

Бурцево, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
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