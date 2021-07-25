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Немтырев Владимир Николаевич

Место рождения

Бахаровка, Милославский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

22.10.1948

Дата смерти

25.07.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ДЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1948

Отец: Немтырев Николай Сергеевич

Мать: Кожарова Елизавета Герасимовна

Бахаровка, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
14.12.1970

Дочь: Соколова Светлана Владимирновна

Мать ребёнка: Немтырева Валентина Васильевна

Бахаровка, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.11.1972

Дочь: Журавлева Надежда Владимировна

Мать ребёнка: Немтырева Валентина Васильевна

Бахаровка, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Немтырева Валентина Васильевна

Смерть
25.07.2021
Зарудня, Коломенский, Московская область
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