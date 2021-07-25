Немтырев Владимир Николаевич
Место рождения
Дата рождения22.10.1948
Дата смерти25.07.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1948
Рождение ребёнка
14.12.1970
Дочь: Соколова Светлана Владимирновна
Мать ребёнка: Немтырева Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
15.11.1972
Дочь: Журавлева Надежда Владимировна
Мать ребёнка: Немтырева Валентина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.07.2021
Зарудня, Коломенский, Московская область