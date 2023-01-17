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Параскева Анисимова

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Место рождения

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
03.03.1908 ст.

Сын: Комаров Алексей Иванович

Отец ребёнка: Комаров Иван Максимович

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1911 ст.

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Комаров Иван Максимович

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
03.01.1913 ст.

Сын: Комаров Иван Иванович

Отец ребёнка: Комаров Иван Максимович

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
22.09.1914 ст.

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Комаров Иван Максимович

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.04.1918 ст.

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Комаров Иван Максимович

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комаров Иван Максимович

Смерть
Неизвестно
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