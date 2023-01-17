Параскева Анисимова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.03.1908 ст.
Отец ребёнка: Комаров Иван Максимович
Рождение ребёнка
1911 ст.
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Комаров Иван Максимович
Рождение ребёнка
03.01.1913 ст.
Отец ребёнка: Комаров Иван Максимович
Рождение ребёнка
22.09.1914 ст.
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Комаров Иван Максимович
Рождение ребёнка
26.04.1918 ст.
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Комаров Иван Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно