Кокорев Иван Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокорев Иван Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.06.1898

Дочь: Кудряшова Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Кокорева Ольга Федоровна

Уварово, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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