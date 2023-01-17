Кокорев Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.06.1898
Дочь: Кудряшова Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Кокорева Ольга Федоровна
Уварово, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно