Sadik Ishak — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Sadik Ishak

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

1894 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Sadik Suleiman

Мать: Sadik Halimä

Смерть
Неизвестно
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