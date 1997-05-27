Лесникова (Пешкова) Татьяна Андрияновна
Место рождения
Дата рождения19.01.1925
Дата смерти27.05.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1925
Работа или профессия
Неизвестно
колхозница
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Между 1945 и 1948
Рождение ребёнка
31.05.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лесников Григорий Назарович
Рождение ребёнка
1951
Дочь: (Лесникова) Любовь Григорьевна
Отец ребёнка: Лесников Григорий Назарович
Рождение ребёнка
21.07.1952
Дочь: Слободчукова (Лесникова) Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Лесников Григорий Назарович
Смерть
27.05.1997