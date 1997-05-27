Лесникова (Пешкова) Татьяна Андрияновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лесникова (Пешкова) Татьяна Андрияновна

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Место рождения

Большая Поляна, Тербунский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

19.01.1925

Дата смерти

27.05.1997

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1925

Отец: Пешков Андриян Епифанович

Мать: Пешкова (Яковлева) Анастасия Ивановна

Большая Поляна, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Работа или профессия
Неизвестно
колхозница
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Между 1945 и 1948

Муж: Лесников Григорий Назарович

Рождение ребёнка
31.05.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лесников Григорий Назарович

Рождение ребёнка
1951

Дочь: (Лесникова) Любовь Григорьевна

Отец ребёнка: Лесников Григорий Назарович

Рождение ребёнка
21.07.1952

Дочь: Слободчукова (Лесникова) Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Лесников Григорий Назарович

Смерть
27.05.1997

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