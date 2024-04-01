Педанова (Рыстенко) Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Педанова (Рыстенко) Елизавета

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рыстенко Василий

Мать: Рыстенко (Габбе) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шрамко (Педанов) Елена

Отец ребёнка: Педанов Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Педанов Александр

Отец ребёнка: Педанов Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Криницкий (Педанова) Наталия

Отец ребёнка: Педанов Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Педанов Николай

Отец ребёнка: Педанов Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Педанов Василий Иванович

Смерть
1943

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