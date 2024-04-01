Педанова (Рыстенко) Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1943
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рыстенко Василий
Мать: Рыстенко (Габбе) Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шрамко (Педанов) Елена
Отец ребёнка: Педанов Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Педанов Александр
Отец ребёнка: Педанов Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Криницкий (Педанова) Наталия
Отец ребёнка: Педанов Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Педанов Николай
Отец ребёнка: Педанов Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1943