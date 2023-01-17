Галовизин ВЛАДИМИР
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1958
Сын: Галовизин СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Мать ребёнка: Галовизина КЛАВДИЯ ГРИГОРЬЕВНА
Рождение ребёнка
1960
Сын: Галовизин АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
Мать ребёнка: Галовизина КЛАВДИЯ ГРИГОРЬЕВНА
Лысьва, Лысьвенский, Пермский край
Рождение ребёнка
1972
Дочь: Гладких НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА
Мать ребёнка: Галовизина КЛАВДИЯ ГРИГОРЬЕВНА
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно