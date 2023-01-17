Галовизин ВЛАДИМИР — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГаловизин ВЛАДИМИР

Галовизин ВЛАДИМИР

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1958

Сын: Галовизин СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Мать ребёнка: Галовизина КЛАВДИЯ ГРИГОРЬЕВНА

Рождение ребёнка
1960

Сын: Галовизин АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ

Мать ребёнка: Галовизина КЛАВДИЯ ГРИГОРЬЕВНА

Лысьва, Лысьвенский, Пермский край
Рождение ребёнка
1972

Дочь: Гладких НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА

Мать ребёнка: Галовизина КЛАВДИЯ ГРИГОРЬЕВНА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галовизина КЛАВДИЯ ГРИГОРЬЕВНА

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close