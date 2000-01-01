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Курочкин Владимир Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1874

Пол

Мужской

Отец

Около 1838 г.р.

Мать

Около 1845 г.р.

Дети

Около 1909 г.р.
Около 1912 г.р.
Около 1914 г.р.
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Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: Курочкин Михаил Иванович

Мать: Курочкина Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1909

Сын: Курочкин Леонид Владимирович

Мать ребёнка: Курочкина Екатерина Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1912

Дочь: Вера Владимировна

Мать ребёнка: Курочкина Екатерина Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1914

Сын: Курочкин Геннадий Владимирович

Мать ребёнка: Курочкина Екатерина Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Курочкина Екатерина Федоровна

Работа или профессия
Неизвестно
священник, Петровское Урж. у. с 1912
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