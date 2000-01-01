Курочкин Владимир Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1874
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874
Рождение ребёнка
Около 1909
Сын: Курочкин Леонид Владимирович
Мать ребёнка: Курочкина Екатерина Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1912
Дочь: Вера Владимировна
Мать ребёнка: Курочкина Екатерина Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1914
Сын: Курочкин Геннадий Владимирович
Мать ребёнка: Курочкина Екатерина Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Курочкина Екатерина Федоровна
Работа или профессия
Неизвестно
священник, Петровское Урж. у. с 1912