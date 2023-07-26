Калинина (Лебедева) Марья Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинина (Лебедева) Марья Семёновна

Место рождения

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лебедев Семён Родионович

Мать: Лебедева Акулина Кирилловна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
19.01.1836

Муж: Калинин Степан (Стефан) Андреевич

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.08.1854

Дочь: Сухова (Калинина) Феврония Стефановна

Отец ребёнка: Калинин Степан (Стефан) Андреевич

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.06.1859

Дочь: Калинина Акилина Степановна

Отец ребёнка: Калинин Степан (Стефан) Андреевич

Смерть
Неизвестно
Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

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