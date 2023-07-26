Калинина (Лебедева) Марья Семёновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
19.01.1836
Рождение ребёнка
23.08.1854
Дочь: Сухова (Калинина) Феврония Стефановна
Отец ребёнка: Калинин Степан (Стефан) Андреевич
Рождение ребёнка
01.06.1859
Дочь: Калинина Акилина Степановна
Отец ребёнка: Калинин Степан (Стефан) Андреевич
Смерть
Неизвестно