Рыжова (Новичкова) Пелагея Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжова (Новичкова) Пелагея Александровна

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Место рождения

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

04.04.1936

Дата смерти

30.09.2021

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1936

Отец: Новичков Александр Константинович

Мать: Новичкова Екатерина Фёдоровна

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Образование
16.06.1950
Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Училась в семилетней школе
Работа или профессия
С 20.01.1958 по 20.08.1974
Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Алатырская обувная фабрика: 20.01.1958. Заготовщица в заготовительном цехе 6-ого разряда 01.12.1960. Стачивальщица 9-ого разряда 01.12.1962. Пристрачивалица 4-ого разряда 02.07.1963. Строчильщица 4-ог... Показать все
Бракосочетание
11.12.1963

Муж: Рыжов Николай Иванович

Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Работа или профессия
С 21.08.1974 по 31.12.1986
Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Алатырский завод "Электроавтомат": 21.08.1974. Ученик изготовителя печатных схем механо-сборочного цеха №24 21.12.1974. Изготовитель печатных схем механо-сборочного цеха №24 по 1-ому разряду 01.11.197... Показать все
Работа или профессия
С 01.01.1987 по 01.02.1988
Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Алатырский завод "Электроприбор": 01.01.1987. Уборщица в НСКО временно 13.02.1987. Уборщица в НСКО постоянно
Работа или профессия
С 13.01.1988 по 01.05.1994
Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Алатырский техникум ж/д транспорта: 13.01.1988. Уборщица общежития №1
Работа или профессия
С 01.12.1995 по 01.10.1999
Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Алатырский техникум ж/д транспорта: 01.12.1995. Вахтёр 2-ого разряда 01.03.1998. Вахтёр 3-ого разряда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рыжов Николай Иванович

Смерть
30.09.2021
Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
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