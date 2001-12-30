Земсков Виталий Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1982
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1982
Отец: Земсков Валерий Витальевич
Мать: Земскова Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Земскова Карина
Мать ребёнка: Илясова Оксана Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Земсков Матвей
Мать ребёнка: Илясова Оксана Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно