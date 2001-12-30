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Земсков Виталий Валерьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1982

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1982

Отец: Земсков Валерий Витальевич

Мать: Земскова Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Земскова Карина

Мать ребёнка: Илясова Оксана Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Земсков Матвей

Мать ребёнка: Илясова Оксана Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Илясова Оксана Владимировна

Смерть
Неизвестно
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