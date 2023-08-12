Ковалёв Павел Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковалёв Александр Павлович
Мать ребёнка: Пушная Мария Герасимовна
Рождение ребёнка
01.12.1939
Дочь: Ковалёва Нина Павловна
Мать ребёнка: Пушная Мария Герасимовна
Рождение ребёнка
14.07.1942
Дочь: Ковалёва Виктория Павловна
Мать ребёнка: Пушная Мария Герасимовна
Рождение ребёнка
18.10.1947
Мать ребёнка: Пушная Мария Герасимовна
Смерть
Неизвестно