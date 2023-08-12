Ковалёв Павел Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовалёв Павел Федорович

Ковалёв Павел Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковалёв Александр Павлович

Мать ребёнка: Пушная Мария Герасимовна

Рождение ребёнка
01.12.1939

Дочь: Ковалёва Нина Павловна

Мать ребёнка: Пушная Мария Герасимовна

Рождение ребёнка
14.07.1942

Дочь: Ковалёва Виктория Павловна

Мать ребёнка: Пушная Мария Герасимовна

Рождение ребёнка
18.10.1947

Сын: Ковалёв Павел Павлович

Мать ребёнка: Пушная Мария Герасимовна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.