Некрытая Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрытая Любовь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мороз Демид

Мать: Мороз Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Некрытый Александр

Отец ребёнка: Некрытый Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Некрытая Галина

Отец ребёнка: Некрытый Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Некрытая Татьяна

Отец ребёнка: Некрытый Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрытый Анатолий

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