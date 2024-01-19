Некрытая Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мороз Демид
Мать: Мороз Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Некрытый Александр
Отец ребёнка: Некрытый Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Некрытая Галина
Отец ребёнка: Некрытый Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Некрытая Татьяна
Отец ребёнка: Некрытый Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Некрытый Анатолий