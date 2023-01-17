Король Матвей (Мацей) Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Король Матвей (Мацей) Иосифович

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Место рождения

Малые Жуховичи, Кореличский район, Гродненская область

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Король Иосиф

Мать: Король Праскеда

Малые Жуховичи, Кореличский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Король Лев Матвеевич

Мать ребёнка: Король Праскева

Малые Жуховичи, Кореличский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Король Степан Иосифович

Мать ребёнка: Король Праскеда

Малые Жуховичи, Кореличский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Король Тимофей (Цимох) Иосифович

Мать ребёнка: Король Праскеда

Малые Жуховичи, Кореличский район, Гродненская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Король Праскева

Смерть
Неизвестно
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