Король Матвей (Мацей) Иосифович
Место рождения
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Король Иосиф
Мать: Король Праскеда
Рождение ребёнка
1780
Сын: Король Лев Матвеевич
Мать ребёнка: Король Праскева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Король Праскеда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Король Тимофей (Цимох) Иосифович
Мать ребёнка: Король Праскеда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Король Праскева
Смерть
Неизвестно