Трофимов Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимов Владимир Александрович

Место рождения

Балай, Уярский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

02.02.1961

Дата смерти

18.09.2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Балай, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
01.11.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Новая Солянка, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
18.09.2011

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