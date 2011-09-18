Трофимов Владимир Александрович
Место рождения
Дата рождения02.02.1961
Дата смерти18.09.2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Новая Солянка, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
18.09.2011