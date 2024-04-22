Краснов (Титов) Ларион Фёдоров
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Бракосочетание
03.01.1803
Жена: Анна Иванова
Рождение ребёнка
1803
Сын: Краснов (титов) Пётр Ларионов
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
1805
Сын: Краснов (титов) Иван Ларионов
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
16.01.1808
Сын: Краснов (титов) Павел Ларионов
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
1817
Сын: Краснов (титов) Василий Ларионов
Мать ребёнка: Анна Иванова
Смерть
Неизвестно