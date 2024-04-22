Краснов (Титов) Ларион Фёдоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснов (Титов) Ларион Фёдоров

Место рождения

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
03.01.1803

Жена: Анна Иванова

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Краснов (титов) Пётр Ларионов

Мать ребёнка: Анна Иванова

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Краснов (титов) Иван Ларионов

Мать ребёнка: Анна Иванова

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.01.1808

Сын: Краснов (титов) Павел Ларионов

Мать ребёнка: Анна Иванова

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Краснов (титов) Василий Ларионов

Мать ребёнка: Анна Иванова

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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