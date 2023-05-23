Леонова Агриппина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1904
Сын: Леонов Афанасий Сергеевич
Отец ребёнка: Леонов Сергей
Путьково, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Ранее деревня называлась Сидирято
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Леонов Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маруся Сергеевна
Отец ребёнка: Леонов Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Леонов Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Леонов Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Леонов Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Леонов Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Леонов Сергей
Смерть
Неизвестно