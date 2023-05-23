Леонова Агриппина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонова Агриппина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Леонов Афанасий Сергеевич

Отец ребёнка: Леонов Сергей

Путьково, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Ранее деревня называлась Сидирято
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леонов Женя Сергеевич

Отец ребёнка: Леонов Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маруся Сергеевна

Отец ребёнка: Леонов Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леонов Павел Сергеевич

Отец ребёнка: Леонов Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леонов Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Леонов Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леонов Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Леонов Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леонов Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Леонов Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонов Сергей

Смерть
Неизвестно
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