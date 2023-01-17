Говоркова (Серманова) Мария Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоворкова (Серманова) Мария Егоровна

Говоркова (Серманова) Мария Егоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1956

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.09.1907

Дочь: Юшонкова Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Говорков Михаил Аристархович

Поповское, Череповецкий район, Вологодская область
Смерть
1956
Покровское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close