Говоркова (Серманова) Мария Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.09.1907
Дочь: Юшонкова Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Говорков Михаил Аристархович
Поповское, Череповецкий район, Вологодская область
Смерть
1956
Покровское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область