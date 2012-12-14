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Демьянов Сергей Петрович

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Место рождения

Жукопа, Пеновский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

17.09.1935

Дата смерти

14.12.2012

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1931 г.р.

Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1935

Отец: Демьянов Пётр Сергеевич

Мать: Демьянова Екатерина

Жукопа, Пеновский муниципальный район, Тверская область
Калининская обл., Пеновский р-н, п. Жукопа
Рождение ребёнка
08.05.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Демьянова Александра Степановна

Заболотье, Холмский уезд, Псковская губерния
Бракосочетание
Между 1958 и 1959

Жена: Демьянова Александра Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Демьянова Александра Степановна

деревня Волковая, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панина Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Демьянова Александра Степановна

деревня Волковая, Тверская область
Смерть
14.12.2012
Гостилицы, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
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