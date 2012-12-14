Демьянов Сергей Петрович
Место рождения
Дата рождения17.09.1935
Дата смерти14.12.2012
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1935
Отец: Демьянов Пётр Сергеевич
Мать: Демьянова Екатерина
Калининская обл., Пеновский р-н, п. Жукопа
Рождение ребёнка
08.05.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Демьянова Александра Степановна
Заболотье, Холмский уезд, Псковская губерния
Бракосочетание
Между 1958 и 1959
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Демьянова Александра Степановна
деревня Волковая, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панина Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Демьянова Александра Степановна
деревня Волковая, Тверская область
Смерть
14.12.2012
Гостилицы, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область