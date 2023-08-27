Галимова (Афлятунова) Рабига Сафиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.1911
Дата смерти21.06.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галимова Светлана Хуснияровна
Отец ребёнка: Галимов Хуснияр Муллаярович
Рождение ребёнка
01.05.1935
Сын: Галимов Дамир Хусниярович
Отец ребёнка: Галимов Хуснияр Муллаярович
Рождение ребёнка
1938
Сын: Галимов Марсель Хусниярович
Отец ребёнка: Галимов Хуснияр Муллаярович
Рождение ребёнка
1940
Сын: Галимов Вильсор Хусниярович
Отец ребёнка: Галимов Хуснияр Муллаярович
Смерть
21.06.1988