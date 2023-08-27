Галимова (Афлятунова) Рабига Сафиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галимова (Афлятунова) Рабига Сафиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1911

Дата смерти

21.06.1988

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галимова Светлана Хуснияровна

Отец ребёнка: Галимов Хуснияр Муллаярович

Рождение ребёнка
01.05.1935

Сын: Галимов Дамир Хусниярович

Отец ребёнка: Галимов Хуснияр Муллаярович

Рождение ребёнка
1938

Сын: Галимов Марсель Хусниярович

Отец ребёнка: Галимов Хуснияр Муллаярович

Рождение ребёнка
1940

Сын: Галимов Вильсор Хусниярович

Отец ребёнка: Галимов Хуснияр Муллаярович

Смерть
21.06.1988

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