Никонова Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никонова Лидия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1878 г.р.

Дети

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.?.1901

Сын: Никонов Иван

Отец ребёнка: Никонов Александр

д.Климково (Бурга)
сновой фамилии Никонов послужило церковное имя Никон. Нередко древние славяне присоединяли имя отца к имени человека, обозначая тем самым его принадлежность к определенному роду. Связано это с тем, чт... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никонов Александр

Смерть
Неизвестно
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