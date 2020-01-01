Никонова Лидия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.?.1901
Сын: Никонов Иван
Отец ребёнка: Никонов Александр
д.Климково (Бурга)
сновой фамилии Никонов послужило церковное имя Никон. Нередко древние славяне присоединяли имя отца к имени человека, обозначая тем самым его принадлежность к определенному роду. Связано это с тем, чт... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никонов Александр
Смерть
Неизвестно