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Агафон Федоров

Место рождения

Коханово, Тарусский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Федор Иванов

Мать: ?

Коханово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Праскева Агафонова

Мать ребёнка: Праскева Трофимова

Коханово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Домна Агафонова

Мать ребёнка: Праскева Трофимова

Коханово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Петр Агафонов

Мать ребёнка: Праскева Трофимова

Коханово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Праскева Трофимова

Смерть
Неизвестно
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