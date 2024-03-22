Агафон Федоров
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Федор Иванов
Мать: ?
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Праскева Агафонова
Мать ребёнка: Праскева Трофимова
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Домна Агафонова
Мать ребёнка: Праскева Трофимова
Рождение ребёнка
1826
Сын: Петр Агафонов
Мать ребёнка: Праскева Трофимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Праскева Трофимова
Смерть
Неизвестно