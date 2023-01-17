Шувалов Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шувалов Виктор Иванович

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Место рождения

Суморьево, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

02.01.1940

Дата смерти

22.03.1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1967 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Суморьево, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.02.1967

Дочь: Юрьева Виктория Викторовна

Мать ребёнка: Швецова Людмила Фёдоровна

Рождение ребёнка
05.02.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Швецова Людмила Фёдоровна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
22.03.1982
Селятино, Наро-Фоминский, Московская область
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