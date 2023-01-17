Шувалов Виктор Иванович
Место рождения
Дата рождения02.01.1940
Дата смерти22.03.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.02.1967
Дочь: Юрьева Виктория Викторовна
Мать ребёнка: Швецова Людмила Фёдоровна
Рождение ребёнка
05.02.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Швецова Людмила Фёдоровна
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
22.03.1982
Селятино, Наро-Фоминский, Московская область