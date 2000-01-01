Эдуард — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЭдуард

Эдуард

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фаварис

Мать: Файруза

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Амиль

Мать ребёнка: Регина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Регина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анэля

Мать ребёнка: Регина

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